Ski Alpin: Slalom in Wengen mit Yule und Meillard jetzt live

Ski Alpin Slalom in Wengen: Loïc Meillard führt mit Fabelzeit vor zwei Norwegern Der Führende nach dem ersten Lauf ist ein Schweizer. Loïc Meillard gelingt beim Slalom in Wengen eine formidable Leistung und führt nach dem ersten Durchgang eine halbe Sekunde vor Henrik Kristoffersen und Lucas Braathen. Die Entscheidung fällt um 13.15 Uhr. Simon Wespi 15.01.2023, 11.05 Uhr

Loïc Meillard überzeugt im Slalom in Wengen mit einem bärenstarken Lauf. Keystone

Die Schneeverhältnisse in Wengen sind alles andere als optimal. Die Piste ist weich, sulzig und langsam. Mit dem schwierigen Untergrund am besten zurecht kam Loïc Meillard. Der 26-jährige Neuenburger führt den Slalom in Wengen nach dem ersten Lauf souverän an. Dahinter folgen zwei Norweger. Henrik Kristoffersen verliert 45 Hundertstel auf Meillard, Lucas Braathen deren 48 Hundertstelsekunden.