Lara Gut-Behrami und Priska Nufer kratzen in Cortina am Podest

Ski Alpin Stuhec gewinnt die zweite Abfahrt in Cortina d'Ampezzo, Gut-Behrami Vierte Sofia Goggia ist nach einem Sturz für einmal geschlagen, Ilka Stuhec feiert ihren zehnten Weltcupsieg. Lara Gut-Behrami und Priska Nufer schrammen denkbar knapp am Podest vorbei. Dan Urner Aktualisiert 21.01.2023, 11.33 Uhr

Lara Gut-Behrami schaffte es in Cortina d'Ampezzo auf Platz vier. Keystone

Die Dominatorin ist für einmal geschlagen, Sofia Goggia für einmal leer ausgegangen. Die Italienerin verpasste in der Abfahrt in Cortina d’Ampezzo am Samstag ihren zweiten Sieg innert zwei Tagen. Ein Sturz, der nach ersten Eindrücken zwar dramatisch aussah, aber wohl glimpflich ausging, bremste die Führende der Abfahrtswertung jäh aus.

Ilka Stuhec ergriff die Gelegenheit am Schopfe und feierte den zehnten Weltcupsieg ihrer Karriere. Die in bestechender Form befindliche Slowenin gewann mit 26 Hundertsteln Vorsprung vor der Norwegerin Kajsa Vickhoff Lee. Der dritte Platz ging an die Italienerin Elena Curtoni (+ 0,34 Sekunden).

Des einen Freud, des anderen Leid: Lara Gut-Behrami klassierte sich gemeinsam mit der Norwegerin Ragnhild Mowinckel auf Rang vier (+ 0,35). Die Tessinerin bestätigte den überzeugenden Eindruck, den sie unter der Woche im Training hinterlassen hatte – und war am Ende bloss eine Hundertstelsekunde zu langsam für einen Podestplatz.

Auch Nufer kratzt am Podium

Und Priska Nufer, die nach glänzendem Start entscheidend Zeit einbüsste, fehlten als Sechste auch nur schlappe drei Hundertstel auf das Podium (+ 0,37). «Es ist einfach mega schön», präsentierte sich die Obwaldnerin dennoch höchst angetan von ihrer Leistung – die sie nicht so recht einzuordnen wusste: «Manchmal geht es und man kann es nicht erklären.»

Priska Nufer überzeugte als Sechste. Keystone

Gut-Behrami und Nufer standen mit ihren überzeugenden Fahrten repräsentativ für ein im Vergleich zum Vortag rundum verbessertes Schweizer Team. Hatten es am Freitag lediglich zwei Fahrerinnen in die Top 20 geschafft, waren es nun gleich deren vier: Nebst den erwähnten beiden Athletinnen zeigten auf der windbedingt verkürzten Olimpia delle Tofane auch Michelle Gisin (10./+ 0,64), Jasmine Flury (18./+ 0,98) und Stephanie Jenal (20./+ 1,2) solide Darbietungen. In die Punkte fuhren ferner Delia Durrer (23./+ 1,24), Joana Hählen (25./+ 1,4) und Janine Schmitt (26./+ 1,43).

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen