Ski Alpin: Holdener und Gisin greifen beim Slalom in Levi an

Um 13:15 Uhr geht es weiter: Shiffrin führt nach dem ersten Lauf, Holdener in Tuchfühlung mit dem Podest

In Levi steht am Sonntag erneut ein Slalom auf dem Programm. Nach dem ersten Durchgang liegt die US-Amerikanerin Mikaela Shiffrin in Führung, Wendy Holdener überzeugt als Vierte und hat beste Chancen auf einen Podestplatz. Der zweite Lauf beginnt um 13.15 Uhr.