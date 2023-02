Die alpine Kombination der Frauen an der WM jetzt live

Ski-WM Die Kombination jetzt live: Brignone an der Spitze – Holdener und Gisin mit Rückstand Am Montag beginnt im französischen Courchevel/Méribel die alpine Ski-WM. Den Auftakt zum Grossanlass geben die Frauen in der Kombination. Das gesamte Rennen können Sie hier im Ticker mit Stream verfolgen. 06.02.2023, 12.08 Uhr

Wendy Holdener macht sich auf die Jagd nach einer WM-Medaille. Jean-Christophe Bott / KEYSTONE

Die alpine Ski-Weltmeisterschaft wurde am Montagmorgen in Méribel mit der Kombination der Frauen eröffnet. Im Super-G wussten Michelle Gisin und Wendy Holdener noch nicht ganz zu überzeugen, können am Nachmittag im Slalom aber ihren Rückstand wettmachen.