Ski-WM 2023: Liveticker aus Courchevel-Méribel

12:34 Uhr 12. Februar

Marco Odermatt krönt sich zum Weltmeister

Das ist der absolute Wahnsinn: Marco Odermatt ist Abfahrtsweltmeister! Und dies ist sein erster Sieg in einer Abfahrt überhaupt. Mit Startnummer 10 ins Rennen gestartet, lieferte der Nidwaldner eine unglaublich saubere und vor allem schnelle Fahrt ab. Einzig Topfavorit Aleksander Kilde konnte dem Schweizer das Wasser reichen. Der Norweger überquerte die Ziellinie mit einer knappen halben Sekunde Rückstand und holt sich Silber. Zu Bronze schaffte es der Kanadier Cameron Alexander mit 89 Hundertstelsekunden Rückstand.

Marco Odermatt kürt sich zum Weltmeister. Keystone

Justin Murisier verbuchte einen Fehler im Zielhang und landete zusammen mit Niels Hintermann ex aequo auf Rang 10. Die beiden verloren 1,23 Sekunden auf ihren Teamkollegen.

Kann sein Glück kaum fassen: Marco Odermatt. Keystone

Noch während dem Rennen wurde Odermatt zum Interview beim Schweizer Fernsehen gebeten. Von den Emotionen übermannt sagte er: «Ich habe noch nie solche Emotionen durchlebt, ich habe gar Tränen in den Augen.»

Erst als sein grösster Rivale Aleksander Kilde im Ziel war, konnte sich Odermatt entspannen. Nach dem Rennen bestätigte der frischgebackene Weltmeister, dass er schon während der Fahrt spürte, dass ihm ein ganz grosser Wurf gelungen ist. Er verglich das Überfahren der Ziellinie mit seinem Gefühl beim Olympiasieg im Riesen vor einem Jahr in Beijing.

Das WM-Podest: Kilde, Odermatt und Alexander. Keystone

Silbermedaillen-Gewinner Kilde ging als Topfavorit ins Rennen. Noch oben am Start habe er die Fahrt von Odermatt auf dem Bildschirm verfolgt. «Da wusste ich, ich muss Vollgas geben. Marco hat eine unglaubliche Leistung gezeigt, ich versuchte es ihm nachzumachen, aber es ist mir nicht so gut gelungen. Darum habe ich auch nur Silber gewonnen», so der sympathische Norweger. Und auch der Bronzemedaillen-Gewinner Cameron Alexander würdigte die Leistung Odermatts und fügte an: «It feels really really really good.» (keg)