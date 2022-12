Slalom in Semmering: Setzt Wendy Holdener zum dritten Streich an?

Slalom in Semmering Mikaela Shiffrin im 1. Lauf in einer eigenen Liga – Wendy Holdener mit Podestchancen Mikaela Shiffrin liegt bei Halbzeit des Slaloms in Semmering deutlich in Führung. Wendy Holdener klassiert sich auf dem 6. Zwischenrang, hat aber noch beste Möglichkeiten auf einen Podestplatz. 29.12.2022, 16.00 Uhr

Mikaela Shiffrin ist im 1. Lauf des Slaloms in Semmering in einer eigenen Liga unterwegs. Giovanni Auletta / AP

Die Amerikanerin Mikaela Shiffrin steuert in Semmering ihrem dritten Sieg innert drei Tagen entgegen. Die 27-Jährige, die bereits die beiden Riesenslaloms am Dienstag und Mittwoch für sich entscheiden konnte, führt nach dem 1. Lauf des Slaloms in Niederösterreich mit einem deutlichen Vorsprung von 72 Hundertsteln.