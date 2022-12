Spengler Cup 2022: Ambri-Piotta steht im Halbfinal

Spengler Cup Davos kassiert eine Packung – Ambri-Piotta zaubert und steht im Halbfinal Der HC Ambri-Piotta steht am Spengler Cup vorzeitig in den Halbfinals. Die Tessiner bezwingen IFK Helsinki 7:3. Im Abendspiel lässt sich Davos von Sparta Prag vorführen. Die Tschechen gewinnen 9:2. Simon Wespi Aktualisiert 28.12.2022, 22.33 Uhr

Die Ambri-Spieler zaubern am Spengler Cup in Davos. Keystone

Der erste Halbfinal-Teilnehmer am Spengler Cup steht fest. Er heisst Ambri-Piotta. Der Schweizer Vertreter hat am traditionsreichen Klub-Turnier in Davos als Gruppensieger die Runde der letzten Vier erreicht. Die Leventiner setzten sich am Mittwoch gegen IFK Helsinki mit 7:3 durch.

Ambri-Piotta stellte bereits früh in der Partie die Weichen. Pestoni nach fünf, und McMillan nach zehn Minuten, liessen die mitgereisten Fans in der Davoser Eishalle jubeln. Die Finnen blieben vorderhand blass. Erst nach 24 Spielminuten erschien Helsinki auf der Anzeigetafel. Motin traf zum 1:3. Wenige Sekunden davor war es Chlapik, der Ambri mit drei Längen in Front brachte.

Die Tessiner Führung geriet nie in Gefahr. Kneubühler im Mittelabschnitt sowie Spacek, Heim und erneut Kneubühler im Schlussdrittel, heissen die weiteren Ambri-Torschützen. Am Ende zauberte gar die Mannschaft von Luca Cereda und liess die Skandinavier verzweifeln. Ambri-Piotta ist in dieser Form ein heisser Anwärter auf den Spengler-Cup-Titel.

Davos mit empfindlicher Pleite

Den vorzeitigen Halbfinaleinzug verpasst hat der HC Davos. Der Gastgeber liess sich von Sparta Prag vorführen und verlor deutlich. Gleich mit 9:2 fegten die Tschechen die Bündner vom Eis. Die Entscheidung fiel dabei im Mitteldrittel, als Sparta Prag dem HCD vier Tore einschenkte. Die Tore für die Davoser schossen Stransky im ersten Drittel und Ambühl im dritten Spielabschnitt.

Wurde gleich neun Mal bezwungen: HCD-Goalie Gilles Senn. Keystone

Sparta Prag zieht mit zwei Siegen souverän in die Halbfinals ein. Dem HC Davos bietet sich am Donnerstag (20.15 Uhr) gegen IFK Helsinki eine weitere Gelegenheit das Halbfinal-Ticket zu lösen. Einen weiteren Halbfinalisten spielen Örebro HK und das Team Canada aus.