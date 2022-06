Sport-News: Spiele, Resultate und Nachrichten im Ticker

07:38 Uhr Montag, 13. Juni

Para-Schwimmerin Nora Meister gewinnt WM-Bronze

Die Aargauerin Nora Meister gewinnt an der Para-Schwimm-WM am Sonntagabend die Bronzemedaille über 100 Meter Rücken. Die 19-Jährige wird am ersten Wettkampftag mit knapp vier Sekunden Rückstand auf die kanadische Leaderin Shelby Newkirk Dritte. Silber geht an die Ukrainerin Anna Hontar. «Es ist ein Motivationskick für mich », sagt Nora Meister nach der Medaillenzeremonie. Sie sei sehr glücklich mit der Bronzemedaille. «Mein Ziel ist es, an dieser WM zu schauen, wo ich stehe und das Resultat heute hat mich sehr gefreut», so die Aargauerin.

Am Montag schwimmt auch Leo McCrea sein erstes Rennen. Die beiden AthletInnen vertreten die Schweiz an der Para-Schwimm-WM in Funchal auf der portugiesischen Insel Madeira. Für Meister steht die Disziplin 100 Meter Freestyle auf dem Programm. Leo McCrea gibt seinen WM-Auftakt ebenfalls über 100 Meter Freestyle. Seine Paradedisziplin über 100 Meter Brust folgt dann am Freitag. (swe)