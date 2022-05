Sport-News: Spiele, Resultate und Nachrichten im Ticker

15:06 Uhr 9. Mai

Vor Eishockey-WM: Fischer streicht Quartett

Patrick Fischer hat seinem Kader für die anstehende Eishockey-WM in Finnland einen weiteren Schliff verpasst. Der Trainer der Schweizer Nationalmannschaft strich nach der 0:3-Niederlage gegen Tschechien vier Spieler aus dem Aufgebot. Konkret müssen Romain Löffel (HC Lugano), André Heim (HC Ambrì-Piotta), Noah Rod (Genève-Servette) sowie Mike Künzle (EHC Biel) das Team verlassen. Dies teilte der Schweizer Eishockey-Verband (SIHF) am Montag mit.

Die restlichen Spieler und Staff-Mitglieder reisen am Dienstag nach Helsinki «und bereiten sich dort in den verbleibenden drei Tagen nochmals intensiv auf das erste WM-Spiel vor», hiess es in der Mitteilung. Mit dem finalen WM-Aufgebot sei «gegen Ende dieser Woche» zu rechnen, liess sich Sportdirektor Lars Weibel zitieren. «Aktuell beobachten wir insbesondere die Situation in der NHL und reagieren dann entsprechend kurzfristig.» Die Nati bestreitet am Samstag ihren WM-Auftaktmatch gegen Italien. (dur)