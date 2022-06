Sport-News: Spiele, Resultate und Nachrichten im Ticker

10:01 Uhr 1. Juni

YB verpflichtet Nati-Stürmer Itten

Nachdem am Dienstag der Transfer von FCL-Talent Filip Ugrinic zu den Young Boys bekannt gegeben wurde, folgt am Mittwoch der nächste Transfercoup. Nati-Stürmer Cedric Itten wechselt vom Europa-League-Finalisten Glasgow Rangers zu den Bernern. Der 25-jährige Basler wird mit einem Vierjahresvertrag ausgestattet.

In der Super League kam Itten bereits beim FC Basel, Luzern und St. Gallen zu insgesamt 112 Einsätzen, in denen er 34 Tore und 19 Assists verbuchte. «Wir standen in den letzten Jahren immer wieder mit Cedric Itten in Kontakt und freuen uns sehr, dass es mit dem Zuzug nun geklappt hat. Er ist ein toller Teamplayer, der seine Torgefährlichkeit in den letzten Jahren bei verschiedenen Klubs und auch im Schweizer Nationalteam unter Beweis gestellt hat», so Christoph Spycher, Gesamtverantwortlicher der YB-Sportabteilung, über den siebenfachen Nati-Spieler.

Itten sieht den Zeitpunkt für eine Rückkehr in die Schweiz als ideal an: «Ich habe im Ausland bei den Glasgow Rangers und bei Greuther Fürth sehr wertvolle Erfahrungen sammeln können, die mich als Mensch und Spieler weitergebracht haben. Nun schaue ich voller Vorfreude auf meine Zeit bei YB und will mithelfen, dass der Verein seine hohen Ziele erreichen kann.» (gav)