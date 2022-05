Sport-News: Spiele, Resultate und Nachrichten im Ticker

22:19 Uhr 10. Mai

Young Boys zerlegen St. Gallen in Halbzeit zwei

Der FC St. Gallen verpasste es, den FC Lugano im Kampf um einen Platz in der Europa League unter Druck zu setzen. Auswärts bei den Young Boys resultierte am Dienstagabend eine 1:4-Niederlage. Deutlich wurde die Angelegenheit im Wankdorf erst nach einer Stunde. Wilfried Kanga (mittels Penalty), Christian Fassnacht und Meschack Elia sorgten innert acht Minuten mit drei Toren für klare Verhältnisse. Elia brachte YB früh (7.) in Führung, Jérémy Guillemenot erzielte nach der Pause (51.) den zwischenzeitlichen Ausgleich. Für den FC St. Gallen steigt nun am Sonntag an gleicher Spielstätte der Cupfinal gegen Lugano. (swe)