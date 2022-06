Sport-News: Spiele, Resultate und Nachrichten im Ticker

15:31 Uhr 11. Juni

Trotz Fussproblemen: Nadal startet wohl in Wimbledon

Rafael Nadal wird trotz seiner Fussprobleme wohl beim Rasenklassiker in Wimbledon dabei sein. «Ja, er spielt in Wimbledon», sagte sein Onkel Toni Nadal am Samstag am Rande des Turniers in Stuttgart. Sein Neffe werde am Montag in seiner Heimat Mallorca mit dem Vorbereitungstraining auf das dritte Grand-Slam-Turnier des Jahres beginnen. «Ich bin sicher, wenn er eine kleine Möglichkeit hat, wird er in Wimbledon spielen», ergänzte Toni Nadal.

Nur zwei Tage nach seinem 14. Sieg bei den French Open hatte sich Nadal in Barcelona wegen seinen chronischen Schmerzen im linken Fuss einer pulsierten Radiofrequenztherapie unterzogen. Die betroffenen Fussnerven würden mit dieser Behandlung betäubt und könnten den Schmerzreiz nicht mehr zum Gehirn weiterleiten, hiess es. Nadal hatte sich in Paris vor jedem seiner sieben Spiele Spritzen gegen die Beschwerden verpassen lassen. Er verriet auch, dass er während des gesamten Turniers in Roland Garros entzündungshemmende Mittel genommen habe. Das könne aber keine Dauerlösung sein, betonte er. Beim Turnier in Wimbledon (27. Juni bis 10. Juli) will der Spanier das Prozedere von Paris auf keinen Fall wiederholen. (dpa)