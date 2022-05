Sport-News: Spiele, Resultate und Nachrichten im Ticker

13:37 Uhr 10. mai

Teichmann locker weiter

Jil Teichmann (WTA 29) übersteht die Startrunde beim WTA-1000-Sandplatzturnier in Rom problemlos. Die 24-jährige Seeländerin triumphierte gegen die Italienerin Jasmine Paolini (WTA 55) 6:3, 6:2. Die Schweizerin konnte ihrer Kontrahentin gleich viermal den Service abnehmen, musste ihrerseits nur ein Break zugestehen. In der nächsten Runde wartet nun die Tschechin Karolina Pliskova (WTA 6). Das bisher einzige Duell zwischen den beiden ging an die Schweizerin. Teichmann setzte sich in Cincinnati auf Hartbelag im vergangenen Jahr in zwei Sätzen durch. (gav)