Sport-News: Spiele, Resultate und Nachrichten im Ticker

15:57 Uhr 25. Juni

Offiziell: Joaquín Ardaiz wechselt zum FC Luzern

Der erwartete Wechsel ist nun bestätigt: Joaquín Ardaiz schliesst sich per sofort dem FC Luzern an. Der Uruguayer wechselt vom FC Schaffhausen in die Innerschweiz. Ardaiz unterschrieb beim FCL einen Dreijahresvertrag. Dies teilten die Luzerner am Samstag mit. Die letzte Saison absolvierte Ardaiz in der Challenge League in Schauffhausen und schoss dabei 20 Tore in 40 Spielen. Zuvor spielte der 23-jährige Stürmer nach seinem Wegzug aus Südamerika für Royal Antwerpen, Frosione und Vancouver. Sein Debüt in der höchsten Schweizer Spielklasse gab er beim FC Lugano.

«Mit Joaquín können wir unserem Offensivspiel eine zusätzliche Komponente hinzufügen», kommentiert FCL-Sportchef Remo Meyer den Transfer. «Er konnte in Lugano bereits erste Erfahrungen auf höchstem Niveau sammeln und stellte in Schaffhausen seine Torgefahr eindrücklich unter Beweis. Wir sind überzeugt, dass er uns in den kommenden Spielzeiten weiterhelfen wird.» (swe)