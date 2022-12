Ski Alpin: Super-G der Frauen in Lake Louise jetzt live

Super-G Corinne Suter triumphiert in Lake Louise: «Heute bin ich die, die im Hundertstel-Glück ist» Corinne Suter gewinnt den Super-G in Lake Louise. Die 28-jährige Schwyzerin feiert ihren fünften Weltcupsieg. Cornelia Hütter wird knapp dahinter Zweite, Ragnhild Mowinckel wird Dritte. Simon Wespi Aktualisiert 04.12.2022, 20.21 Uhr

Jubelt über ihre tolle Fahrt, die mit dem Sieg gekrönt wird: Corinne Suter. Keystone

Endlich! Corinne Suter darf in Lake Louise doch noch zuoberst aufs Treppchen steigen. Nach Platz zwei am Freitag und Rang drei am Samstag triumphiert die 28-jährige Schwyzerin am Sonntag im Super-G.