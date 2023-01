Ski Alpin: Super-G in Wengen mit Marco Odermatt und Beat Feuz

Super-G Wengen Aleksander Kilde wird zum Partykiller am Lauberhorn, Rogentin und Odermatt fahren aufs Podest Das Skiwochenende am Lauberhorn ist eröffnet. Mit Stefan Rogentin und Marco Odermatt fahren gleich zwei Schweizer auf das Podest. Als Super-G-Sieger feiern darf sich der Norweger Aleksander Kilde. Simon Wespi 13.01.2023, 13.30 Uhr

Aleksander Kilde gewinnt den Super-G am Lauberhorn. Keystone

Was für ein Rennen am Lauberhorn. Beim längsten Super-G der Geschichte klassieren sich nicht weniger als fünf Schweizer in den Top Ten. Den Sieg trug dennoch ein anderer davon. Aleksander Kilde gewinnt das Spektakel-Rennen in Wengen vor Stefan Rogentin und Marco Odermatt.