GC kommt gegen Luzern zu einem Punkt

Super League Die Grasshoppers stehlen einen Punkt aus Luzern und bleiben an Leader YB dran Defensive Grasshoppers kommen dank einem Treffer von Renat Dadashov zu einem Remis gegen Luzern. Damit bleiben GC und Luzern in dieser Saison unbesiegt. Leandro De Mori 10.08.2022, 21.01 Uhr

Renat Dadashov zeigte gegen Luzern seine Stürmerqualitäten. Marc Schumacher / freshfocus

Furios starteten die Innerschweizer in ihr erstes Heimspiel der laufenden Super-League-Saison. Die Luzerner rissen das Spieldiktat an sich und dominierten die Partie gegen die Grasshoppers in den ersten Minuten deutlich.

Die Zürcher hingegen orientierten sich an einer defensiven Spielweise, warteten das Geschehen ab. Nach 32 Minuten wurde der FCL schliesslich für seine offensiven Mühen belohnt: Marco Burch lief sich beim Eckball von Martin Frydek im GC-Strafraum frei und köpfelte geschickt zur Führung ein.

GC konsequent im Abschluss

Wenige Augenblicke später zeigten die Zürcher jedoch, wieso sie zwischenzeitlich punktgleich mit Leader YB auf dem zweiten Tabellenrang stehen. Nach Vorarbeit von Hayao Kawabe war es Renat Dadashov, der seinen Körper im Zweikampf geschickt einsetzte und die erste Chance der Grasshoppers prompt zum Ausgleich verwertete.

Zu Beginn des zweiten Umgangs lösten die Zürcher ihre defensive Ausrichtung auf und drückten auf einen zweiten Treffer. Das Heimteam wurde in der Verteidigung mehr gefordert, stand aber zu stabil, als dass die GC-Offensive etwas bewirken konnte. GC-Coach Giorgio Contini reagierte in der 60. Minute mit einem Dreifachwechsel, wobei mit Abrashi, Morandi und Dadashov gleich drei Angriffsspieler auf die Bank mussten. Wohl eine Massnahme, weil die Zürcher bereits am Samstag gegen Sion wieder gefordert sind.

Die Innerschweizer hingegen blieben bis zum Schlusspfiff beim Pressing und kamen zu mehreren gefährlichen Torchancen. Der in der 68. Minute eingewechselte Ibrahima Ndiaye stand dabei immer wieder im Zentrum der Aufmerksamkeit. Weil sie die Angriffe aber nicht konsequent zu Ende spielten, blieb es bei der Punkteteilung. Damit bleiben GC und Luzern in dieser Saison ungeschlagen.