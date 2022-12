Super League: So verbringen die Teams die Vorbereitung

Super League Übersicht: So verbringen die Super-Ligisten die Wintervorbereitung Am 21. Januar erwacht die Super League aus ihrem mehr als zweimonatigen Winterschlaf. In der Übersicht erfahren Sie, wann die Teams in die Vorbereitung starten. Dan Urner 20.12.2022, 14.42 Uhr

Raphael Wicky beim Trainingsauftakt: YB steckt bereits seit dem 12. Dezember wieder in den Vorbereitungen. Freshfocus

Nach der WM ist vor der Super League: Am 21. Januar 2023 geht der Ligabetrieb nach über zweimonatiger Winterpause weiter. Wann und wie sich die Teams auf die zweite Saisonhälfte vorbereiten und ob sie ihren Spielern Weihnachtsferien gönnen, erfahren Sie hier in der Übersicht.

Die Spieler der Young Boys erhalten über Weihnachten und Neujahr je drei freie Tage, wie der Leader auf Anfrage mitteilt. Dass der Klub seinem Team keine durchgehenden Ferien zugesteht, verwundert nicht: Die Mannschaft war nach dem letzten Super-League-Match des Kalenderjahres – YB gewann am 13. November mit 3:0 gegen den FC Luzern – schon in den Genuss von vierwöchigen Ferien gekommen. Seit dem 12. Dezember trainiert das Team von Raphael Wicky wieder. Ihr Trainingslager verbringen die Berner vom 4. bis 11. Januar im südspanischen Estepona.

Servette, das sich am 19. Dezember in die Winterpause verabschiedet hat, begibt sich am 5. Januar bis 15. Januar in sein gewohntes Vorbereitungscamp in Vilamoura (Portugal). Schon am 12. Dezember hatten sich die «Grenats» zeitweilig gen Süden aufgemacht, um ein einwöchiges Trainingslager in Alicante (Spanien) zu verbringen.

Alain Geiger will mit Servette auch in der Rückrunde eine gute Rolle spielen. In Portugal soll sich das Team den nötigen Feinschliff holen. Keystone/Archiv

Der FC St. Gallen gönnt seiner Mannschaft keinen durchgängigen Weihnachtsurlaub, bloss vom 24. bis 26. Dezember sowie am 31. Dezember und 1. Januar finden keine Trainings statt. Am 3. Januar fliegen die Ostschweizer ins Trainingscamp nach Algorfa nahe Alicante (Spanien), am 12. Januar geht es zurück auf heimischen Boden.

Der FC Lugano steht seit dem 2. Dezember wieder auf dem Trainingsplatz. Nach einer Pause über die Festtage geht die Vorbereitung ab dem 2. Januar in ihre nächste Phase. Vom 3. bis 12. fliegt das Team von Mattia Croci-Torti ins Vorbereitungscamp nach Benidorm (Spanien).

Der FC Basel gehörte zu den Teams, die nach dem bislang letzten Saisonspiel im November ohne Pause durchtrainiert hatten. Seit dem dritten Advent weilt das Team nun aber in ausgedehnten Ferien. Am 2. Januar läutet der Trainingsauftakt die zweite Saisonhälfte ein, vom 4. bis 14. Januar bezieht der FCB sein übliches Trainingslager im spanischen Marbella.

Der FC Luzern ist seit dem zurückliegenden Wochenende in den Weihnachtsferien und nimmt den Trainingsbetrieb erst wieder im neuen Jahr auf – am 2. Januar beginnt für das Team von Mario Frick die Vorbereitung auf die Restsaison. Auch die Zentralschweizer zieht es anschliessend im wärmere Gefilde: Wie der FC Basel verbringt der FCL sein Camp in Marbella (6. bis 14. Januar).

Max Meyer und der FC Luzern reisen nach Marbella ins Trainingscamp. Freshfocus/Archiv

GC lässt sich gar noch einen Tag mehr Zeit als Luzern und bittet seine Mannen erst am 3. Januar wieder auf den Trainingsplatz. Vom 5. bis 15. Januar verlegen die Zürcher ihre Vorbereitung nach Südspanien, genauer gesagt ins andalusische Jerez de la Frontera.

Marbella hat es den Super-Ligisten angetan: Mit dem FC Sion reist ein dritter Verein der höchsten Schweizer Spielklasse ins Trainingslager der südspanischen Küstenstadt. Die Walliser verweilen dort vom 5. bis 14. Januar. Eine ausgedehnte Weihnachtspause gibt es zuvor nicht: Zwischen den Jahren trainiert die Mannschaft von Neu-Coach Fabio Celestini und bestreitet am 30. Dezember auch ein Testspiel gegen den FC Thun, wie der Verein auf Anfrage bestätigt.

Der FC Winterthur steht seit Montag wieder auf dem Trainingsplatz. Der Aufsteiger verbringt vom 3. bis 10. Januar sein Trainingslager – wie YB – in Estepona (Spanien).

Für den FCZ beginnt die Mission Aufholjagd erst im neuen Jahr: Am 2. Januar nimmt die Equipe von Trainer Bo Henriksen das Training wieder auf. Das Schlusslicht reist als einziges Team der Super League nicht auf die Iberische Halbinsel, stattdessen geht es vom 4. bis 11. Januar ins türkische Belek.