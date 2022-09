Super League Euphorie im Wallis: So lief das Debüt von Super-Star Mario Balotelli in Sion Mario Balotelli gibts am Samstagabend sein Debüt im Sion-Shirt. Wir haben ihn auf Schritt und Tritt begleitet. Er bewirkt bereits viel, ohne entscheidend zu sein. Hans-Peter Berchtold Jetzt kommentieren 04.09.2022, 12.19 Uhr

Daumen hoch: Mario Balotelli gefällt das Resultat bei seinem Einstand mit dem FC Sion. Die Walliser gewinnen gegen den FCB mit 2:1. freshfocus

Der Mann sorgt für Kuriositäten. Und für eine neue Euphorie beim FC Sion. Das beginnt anderthalb Stunden vor dem Spiel, als Mario Balotelli aus dem Teambus steigt und die wenigen Meter zum Stadioneingang hinter sich bringt. Begleitet von frenetischem Jubel von Hunderten von Fans, die ihre Handys zücken und diesen Moment bildlich festhalten wollen.

Zu dem Zeitpunkt hat der Fanshop im Stadion bereits alle Hände voll zu tun. Ausrüster Macron muss seit Donnerstag liefern, nach dem Bekanntwerden des prominenten Transfers. Die Verkäufer im Fanshop legten Nachtschichten ein, sowas gab es nicht einmal zu Zeiten des Gennaro Gattuso im Wallis. 1000 Bestellungen eines Balotelli-Trikots gingen online ein, ebenso viele wurden allein am Spieltag vor dem Stadion verkauft. Für einen stolzen Stückpreis von 137 Franken.

Das Trikot von Mario Balotelli ist trotz stolzen Preises beliebt. Keystone

Der Mann verändert nicht nur vieles, er macht auch fast alles anders. Balotelli wird als Ersatzspieler nominiert. Zum Aufwärmen erscheint er vor dem Spiel erst gar nicht auf dem Rasen, er bleibt in der Kabine. Als das Spiel begonnen hat, sitzt er auf der Bank, ganz links aussen. Als sich ein Balljunge schüchtern nähert und um ein Selfie mit dem Star bittet, willigt er gutmütig ein.

Alle wollen den Neuzugang sehen

Die Kulisse ist berauschend. 8’400 Fans waren es beim letzten Heimspiel gegen GC, diesmal sind 11’800 Zuschauer gekommen. Viele nur wegen Balotelli. Es gibt einige, die freimütig zugeben, seit Jahren nicht mehr im Stadion gewesen zu sein. Aber jetzt, klar: Wenn einer wie Balotelli spielt.

Der Wiederanpfiff zur zweiten Halbzeit. Trainer Paolo Tramezzani schickt seinen neuen Star zum Einlaufen. Zwei, drei Sprints am Spielfeldrand, und dann nur noch Dehnen und in Richtung Spielfeld gewendet - was erwartet mich hier? Eine kurze Aufregung vor seiner Einwechslung: Der Italiener verschwindet für einige Minuten in der Kabine. Hat er etwas vergessen? Dann ist er wieder da, hört sich in der Coachingzone die letzten Anweisungen seines Trainers an und streift sich das Trikot über.

Um 19:24 Uhr der historische Moment: Mario Balotelli betritt den Rasen des «Tourbillon», er wird für Torschütze Stojilkovic eingewechselt. Tosender Beifall, und der Stadionsprecher dreht bei der Bekanntgabe des Wechsels fast durch.

In der 65. Minute ist es endlich so weit: Mario Balotelli kommt für Filip Stojilkovic. Keystone

Luft nach oben

Was bringt er noch auf den Platz? Er, der vor zehn Jahren seine erfolgreichsten Zeiten erlebte und seither sein Talent als Weltklassespieler eher vergeudet als vergoldet hat? Den ersten Ball verliert Balotelli, den zweiten ebenso. Er bewegt sich etwas schleppend, die Physis ist noch nicht optimal. Der Italiener bleibt entweder ganz vorne und lauert, oder er lässt sich zurückfallen, anspielen und will seine Mitspieler lancieren.

Einer seiner letzten Trainer hat bemerkt, Balotelli bewege sich immer noch auf Weltklasse-Niveau. Aber nur in der unmittelbaren Gefahrenzone. Es werde die Herausforderung des FC Sion sein, seinen Star hier in Abschlussposition zu bringen.

Es gelingt schon fast. Grgics Freistoss in Richtung von Balotelli, der lenkt beinahe ab, und FCB-Hüter Hitz rettet spektakulär. Dann leistet er sich ein gröberes Foul an FCB-Captain und ignoriert dessen lautstarke Reklamation. Einmal in Ballbesitz, ist Balotelli kaum vom Spielgerät zu trennen. Sein Instinkt für die besonderen Moment, er ist immer noch da. Als er den Ball gekonnt über Arnau Comas lupft, er hätte dadurch freie Bahn erhalten. Der FCB-Verteidiger hält ihn am Hals zurück und kassiert dafür eine Verwarnung. Balotelli hält sich nach der unfairen Attacke zurück, anders als sein Trainer am Spielfeldrand. Tramezzani reklamiert so lange, bis er von Schiedsrichter Lukas Fähndrich verwarnt wird.

Sein Temperament beschert ihm Gelb

Grgic will den Freistoss ausführen, doch dann setzt sich Balotelli den Ball. Er zirkelt ihn über die Mauer, keine besonders schwierige Aufgabe für Basels Torhüter Marwin Hitz. Trotzdem geht ein Raunen durchs Stadion, der vermeindliche Heilsbringer bewegt sich erstmals nahe an einem Treffer.

Als Giovanni Sio sein Team und das ganze Stadion kurz vor Schluss mit dem 2:1 erlöst, feiert Balotelli ausgelassen vor dem Fanblock der Ultras mit dem Torschützen. Beinahe setzt der prominenteste Zuzug in der Geschichte des FC Sion noch einen drauf, sein Distanzschuss wird von Torhüter Hitz pariert und nach vorne abgewehrt. Es läuft bereits die Nachspielzeit, als Balotellis Temperament doch noch durchgeht. Nach einem nicht gegeben Foul an ihm beklagt er sich zweimal lautstark bei Schiedsrichter Fähndrich, was eine Verwarnung wegen Reklamierens absetzt.

Ausgelassene Stimmung

Dann ist Schluss. Die Fans feiern den Sieg über den FC Basel und ihren neuen Star. Der zeigt sich grosszügig und schenkt einem Fan durch den Zaun hindurch sein Matchtrikot. Mario Balotelli ist bei seinem ersten Auftritt im Wallis nicht entscheidend, doch er hat schon sehr viel bewirkt. Die Ambiance im «Tourbillon» ist euphorisch wie nie zuvor in den letzten Jahren. Allein durch seine Präsenz kann einer wie er das Umfeld und seine Mitspieler pushen.

Grosszügig: Der Neuzugang verschenkt sein Matchtrikot. Keystone

Der FC Sion gewinnt erstmals wieder nach einem halben Jahr im heimischen Stadion. Nicht dank, aber auch wegen Balotelli. Es sei schon etwas Besonderes, neben einem wie ihm auf dem Platz zu stehen, gibt Siegestorschütze Giovanni Sio zu. «Es ist für mich eine Ehre, bei seinem Einstand hier dabei gewesen zu sein. Balotelli ist eine Inspiration für uns alle.»

Paolo Tramezzani geht noch einen Schritt weiter. Balotelli sei von der Qualität her immer noch einer der besten Stürmer weltweit. «Wir sind alle glücklich, dass er da ist.» Die grosse Herausforderung des FC-Sion-Trainers wird sein, einen wie ihn spielerisch und taktisch ins eigene Spielsystem zu integrieren.

Balotelli schweigt nach dem Spiel

Und was sagt Balotelli selber? Er schweigt. Interviews mit ihm werde es während der Saison nur wenige geben, heisst es von offizieller Seite. Der Star ist in die Provinz gekommen, um vermehrt Ruhe zu haben. Auf dem Platz will er indes für Spektakel sorgen. In den ersten Minuten im neuen Trikot ist ihm das nur ansatzweise gelungen. Doch ein Stürmer, der schon für Inter Mailand, Manchester City oder Liverpool getroffen hat, der wird selbst mit 32 Jahren auch beim FC Sion die Lücke finden. Früher oder später.

Noch reicht allein seine Präsenz aus, um im engen Tal eine ganze (Fussball-)Region, die schon lange von vergangenen Erfolgen träumt, in Euphorie zu versetzen

