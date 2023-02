Super League Familiäre Gründe: Sky Sun tritt als GC-Präsident zurück Der Schweizer Rekordmeister steht vorderhand ohne Klubpräsident da. Sky Sun zieht sich per sofort vom Amt zurück. Dan Urner 13.02.2023, 15.37 Uhr

Sky Sun (Mitte) gibt sein Amt als GC-Präsident ab. Keystone

Sky Sun tritt als Präsident der Grasshoppers zurück. Wie der Super-Ligist am Montag bekanntgab, hat sich der 35-Jährige aus persönlichen Motiven für einen sofortigen Rücktritt entschieden. Vizepräsident András Gurovits bekleidet seine Rolle vorderhand interimistisch, «gemeinsam mit den bereits in Zürich eingetroffenen Investorenvertretern».

Sun hatte das Amt im April 2020 im Zuge des Besitzerwechsels des Vereins übernommen. Seither hält die in Hongkong ansässige Firma Champion Union HK Holdings Limited die Aktienmehrheit am Schweizer Rekordmeister. Es sei eine grosse Ehre für ihn gewesen, «fast drei Jahre lang Präsident dieses traditionsreichen und historischen Vereins sein zu dürfen», liess sich der Chinese in der Medienmitteilung zitieren. «Ich habe erkannt, wie wichtig es für mich ist, für meine Familie da zu sein und mein dreijähriges Kind aufwachsen zu sehen. Es ist mit der Zeit kompliziert geworden, gleichzeitig meine Pflichten als Vater und als Präsident dieses Clubs auf dieselbe professionelle Weise zu erfüllen, wie ich es bisher getan habe», erklärte Sun, dessen Gründe für seinen Abschied von der Vereinsspitze «rein familiärer Natur» seien.

Gurovits dankte Sun für «sein grosses Engagement für unseren Club». In dessen ereignisreiche Amtszeit fiel nicht nur die Corona-Pandemie, sondern auch 2021 der Wiederaufstieg der Hoppers in die Super League. Das von den Investoren erklärte Ziel, GC zu alter Stärke zu verhelfen, scheint indes in weiter Ferne. Gegenwärtig belegt das von Giorgio Contini trainierte Team Rang sieben in der Super League – und kämpft eher gegen den Abstieg denn um den Meistertitel.