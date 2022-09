Fussball: Vorstellung von Mario Balotelli beim FC Sion jetzt live

14:21 Uhr 1. September

Balotelli: «Ich fühle mich gut»

Er fühle sich nicht perfekt, aber gut, sagt Balotelli. «Die Schweiz ist ein Land, in dem man Leute leben lässt.» Er möchte in der Schweiz leben, auch um nah an seiner Familie zu sein. Sein Sohn lebt in Zürich.