Sion-Präsident Christian Constantin wittert Verschwörung

Super League «Macht doch in der Deutschschweiz eure eigene Meisterschaft!»: Sion-Präsident Constantin wütet und schützt Balotelli Sion-Präsident Christian Constantin verteidigt seinen Superstar Mario Balotelli nach dessen verbaler Entgleisung. Nicht nur das: Der Patron teilt weiter aus und wittert eine Verschwörung gegen seinen Klub. Gabriel Vilares 08.11.2022, 17.09 Uhr

Sion-Präsident Christian Constantin packt die volle Breitseite aus. Keystone

Eigentlich müsste beim FC Sion derzeit ein inniges Wohlgefühl herrschen. Ein Indiz dafür ist der Blick auf die Trainerbank. Paolo Tramezzani ist seit über 390 Tagen im Amt – so lange nahm letztmals Didier Tholot zwischen 2014 und 2016 auf dem Trainerstuhl (604 Tage) Platz. Zudem läuft es in der Meisterschaft ganz passabel: Platz fünf in der Super League und lediglich fünf Punkte Rückstand auf das zweitplatzierte Servette. Auch das torlose Remis auswärts beim FC Basel in Unterzahl ist als Achtungserfolg zu verzeichnen. Doch Sion-Präsident Christian Constantin sorgt einmal mehr für Schlagzeilen.

«Ich hätte keinerlei Hemmungen, meine Mannschaft aus der Meisterschaft zu nehmen, sollten wir weiter derart misshandelt werden. Macht doch in der Deutschschweiz eure eigene Meisterschaft», so der 65-jährige Walliser in einem Interview gegenüber dem «Blick». Doch was bringt Constantin derart in Rage?

Zielscheibe VAR

Es ist der «Video Assistant Referee», kurz VAR. Seiner Meinung nach hätte dieser die rote Karte von Sion-Mittelfeldspieler Baltazar Costa (57. Minute) verhindern müssen. Davor sei ein Foul an Mario Balotelli begangen worden. Das kann sein. Weil sich der Spieler jedoch zu einer Tätlichkeit hinreissen liess, muss dieser ungeachtet eines möglichen vorangegangenen Foulspiels des Feldes verwiesen werden.

Zudem sei den Gästen ein Elfmeter «unterschlagen» worden, als FCB-Verteidiger Arnau Comas den Ball im Strafraum mit dem Ellbogen touchierte. Hier hätte sich tatsächlich mindestens der VAR melden müssen, unterliess dies jedoch. Für Constantin steht eines deshalb fest:

«Es gibt Regeln für Deutschschweizer und für Romands. Es sind nicht dieselben. Da kann man gleich aufhören!»

Die Unparteiischen in der Schweiz seien derart schwach und befangen, dass es dringend einer Lösung bedürfe. Einen Ratschlag hat der Sion-Präsident auch schon bereit. «Es braucht ausländische VAR».

Constantin schützt Balotelli

Weiteres Ungemach droht auch Superstar Mario Balotelli, der im Sommer von Constantin zu den Südschweizern gelotst wurde. Der 32-jährige Italiener hatte sich am Sonntag im St. Jakob-Park mit den heimischen Anhängern angelegt. So griff er sich mehrmals in den Schritt und zeigte ihnen den Mittelfinger. Dies war sowohl Schiedsrichter Alain Bieri als auch dem Videoschiedsrichter entgangen.

Am Tag darauf lancierte der 36-fache italienische Nationalspieler via sozialen Medien einen Frontalangriff in Richtung Swiss Football League (SFL): «Ich weiss nicht, was für eine Mafia ihr seid, aber Spieler wie ich sind nicht stolz darauf, in einer Liga zu spielen, in der Ungerechtigkeit, Korruption und Unfähigkeit dominieren.» Offenbar fühlte sich Balotelli gegenüber Gegenspielern und Fans nicht gut genug geschützt. Die SFL antwortete mit einer provisorischen Sperre für eine Partie, die jedoch wohl noch ausgebaut werden dürfte.

Fühlte sich vom Schiedsrichter nicht genügend geschützt: Mario Balotelli (rechts). Keystone

Christian Constantin stellt sich trotz Entgleisung hinter seinen Schützling. «Mario wurde von den Basel-Fans die ganze Zeit niedergeschrien. Da darf er sich wohl zur Wehr setzen.» Vielmehr wünscht sich der 65-Jährige gegenüber der Boulevardzeitung, dass die schuldhaften Fans zur Rechenschaft gezogen würden.

Abschliessend billigt der Sion-Boss auch noch die heftigen Tiraden von Balotelli in Richtung SFL. «Ich denke, Mario hat recht. In kürzester Zeit hat er das Gefühl auf den Punkt gebracht, das wir hier in der Romandie, speziell im Wallis, seit Jahren haben: Dass diese Meisterschaft geschoben ist! Nochmals: Es gibt zweierlei Mass. Eines für die Romands, eines für die Deutschschweizer. Kann man da nicht von Korruption sprechen?»