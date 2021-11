Super League «Öffentliche Aussagen sind ein Treuebruch» – der FC Luzern entlässt Trainer Fabio Celestini Der FC Luzern hat sich per sofort von seinem Chef-Trainer Fabio Celestini getrennt. Der bisherige FCL-U21-Trainer Sandro Chieffo übernimmt interimistisch bis zur Winterpause. 5 Kommentare Aktualisiert 22.11.2021, 17.24 Uhr

Fabio Celestini ist nicht mehr Trainer des FC Luzern. Freshfocus

Der FC Luzern hat auf die anhaltende sportliche Misere reagiert und Chef-Trainer Fabio Celestini per sofort vom Dienst entbunden. Dies teilte der amtierende Cupsieger am Montag mit. Zudem werden auch Assistenztrainer Lorenzo Guerrero sowie Konditionstrainer Gabriele Bagattini bis auf Weiteres freigestellt. Die Zentralschweizer waren nach der 1:3-Niederlage beim FC Lugano auf den letzten Tabellenplatz in der Super League abgerutscht.