Super League: YB bezwingt Zürich zum Auftakt mit 4:0

Die Young Boys zerlegen den amtierenden Meister FCZ mit 4:0. Die Gäste zeigen eine couragierte Leistung, kratzen mehrfach am Führungstor – und fallen in der Schlussphase auseinander. Der FC Basel kommt beim Debüt von Alex Frei derweil nicht über ein Remis in Winterthur hinaus.

Dan Urner Aktualisiert 16.07.2022, 22.24 Uhr