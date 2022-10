Super League: Winterthur gewinnt gegen GC und kommt zum Heimsieg

Super League Siegtorschütze Ramizi zeigt Auswärtsfans den Mittelfinger: Winterthur gewinnt zu Hause gegen GC Der FC Winterthur gewinnt am Samstagabend zu Hause gegen die Grasshoppers mit 1:0. Es ist der erste Sieg des Aufsteigers auf der Schützenwiese. Leandro De Mori 15.10.2022, 22.23 Uhr

Der FC Winterthur bejubelt seinen Treffer zum 1:0. Claudio Thoma / freshfocus

Der Challenge-League-Aufsteiger FC Winterthur kommt am elften Spieltag der Super League zu seinem ersten Heimsieg in dieser Saison. Auf der Schützenwiese setzen sich die Winterthurer im Derby gegen den Kantonsrivalen GC mit 1:0 (0:0) durch und stehen mit neun Punkten weiterhin auf dem neunten Tabellenplatz, fünf Punkte vor dem Schlusslicht und amtierenden Meister FC Zürich.

Mit der Einwechslung von Renat Dadashov und Giotto Morandi nach dem Seitenwechsel reagierte GC-Coach Giorgio Contini auf die torlose erste Halbzeit auf der Winterthurer Schützenwiese. Die Grasshoppers agierten im ersten Umlauf offensiv, jedoch ohne deutliche Torchancen. Die heimischen Winterthurer hingegen spielten zurückhaltend, verteidigten überzeugt und lauerten auf Konterangriffe.

Dadashov und Morandi brachten nicht den gewünschten Effekt im GC-Spiel. Im Gegenteil; Winterthur kam deutlich besser aus der Kabine und durch Samir Ramizi (51.) kurz nach Wiederanpfiff zur Führung. Souleymane Diaby preschte über die linke Aussenseite hervor und lancierte den 31-jährigen Serben in der Strafraummitte. Fortan konzentrierte sich die Heimmannschaft wieder mehr auf sein Defensivspiel. Erfolgreich, denn GC fand auch in den zweiten 45 Minuten keinen Weg ins Winterthurer Tor.

Trotzdem nahm die Partie nicht für alle Winterthurer ein schönes Ende: Siegtorschütze Ramizi liess sich kurz vor dem Schlusspfiff von den Auswärtsfans provozieren und zeigt diesen prompt den Mittelfinger. Er kassiert daraufhin zeitgleich mit dem Spielende die rote Karte.

Für den FC Winterthur geht es am Dienstag zu Hause gegen Sion in die nächste Runde, bevor sie am kommenden Sonntag zum FC Basel reisen. Die Grasshoppers empfangen am Donnerstag Servette, am Sonntag treten sie zum Stadtderby gegen den FCZ an.