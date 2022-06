Neo-YB-Coach Raphael Wicky will die Berner zu alter Stärke führen

Super League YB-Coach Wicky ist bereit, um durchzugreifen: «Mein Ziel ist nicht, dass mich alle Spieler immer mögen» Raphael Wicky kehrt in die Super League zurück. Der 45-jährige Walliser unterschreibt bei den Young Boys einen Zweijahresvertrag. Er will den Serienmeister wieder zu alter Stärke führen. Gabriel Vilares 02.06.2022, 14.01 Uhr

Der neue YB-Trainer Raphael Wicky wird am Donnerstagmittag in Bern vorgestellt. Keystone

Die Berner Young Boys geben Gas: Am Dienstag wird die Verpflichtung von FCL-Juwel Filip Ugrinic bekannt, am Mittwoch diejenige von Nati-Stürmer Cedric Itten. Einen Tag später wird mit Raphael Wicky der neue Übungsleiter präsentiert. Der 45-jährige Walliser unterschreibt beim 15-fachen Schweizer Meister einen Kontrakt über zwei Jahre. «Ich bin stolz, freue mich sehr auf die Herausforderung», sagt Wicky am Donnerstag an der Pressekonferenz bei seiner Vorstellung.