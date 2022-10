Wird Roger Federer bei der BBC TV-Experte?

Tennis Angelt sich die BBC Roger Federer als TV-Experten? Roger Federer stehen nach seiner Karriere als Tennis-Profi alle Türen offen. Über eine Rolle als TV-Experte hat der Schweizer in der Vergangenheit bereits sinniert. Schlägt nun die BBC zu? Gabriel Vilares Jetzt kommentieren 20.10.2022, 17.10 Uhr

Roger Federer wird bei seinem letzten Wimbledon-Triumph 2017 von Sue Barker interviewt. Keystone

Roger Federer will dem Tennis trotz seines Rücktritts Mitte September auch künftig verbunden bleiben. Das gab der 41-jährige Baselbieter vor seinem abschliessenden Aufritt beim Laver Cup in London bekannt. Er liess durchblicken, dass er sich auch Auftritte als TV-Experte vorstellen könne.

«Es würde mir erlauben, mit den Spielern und der Tour in Kontakt zu bleiben. Und es würde mir einen Grund geben, weiterhin viel Tennis zu schauen, was ich sowieso gerne mache. Vielleicht ist es auch etwas, das dem Tennis guttun würde, wenn ich das mache», so Federer vor dem Turnier.

Engagement bei der BBC?

Nun wird die Gerüchteküche weiter angeheizt. Verantwortlich dafür zeichnet sich Sue Barker. Die ehemalige Nummer vier der Welt und French-Open-Siegerin von 1976 tourt derzeit mit ihrer Biografie «Calling The Shots» durch verschiedene Städte. Laut «Kingston Nub News» habe Barker in einer Fragerunde durchblicken lassen, dass Federers Expertise in der Wimbledon-Ausgabe von 2023 an den Fernsehgeräten möglicherweise zu hören sei – beim britischen Sender «BBC».

Barker war selbst während 30 Jahren für die öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt des Vereinigten Königreichs tätig. Die 66-Jährige führte unzählige Interviews mit dem 20-fachen Grand-Slam-Sieger und ist entsprechend bestens vernetzt.

BBC-Moderatorin Sue Barker bringt Roger Federer 2003 mit einer Frage zum Weinen. Youtube/Wimbledon

Der Schweizer ist beim ältesten und prestigeträchtigsten Tennisturnier unglaublich populär. Anlässlich des 100-jährigen Bestehens des Centre Courts wohnte auch Roger Federer den Jubiläumsfeierlichkeiten diesen Sommer bei. Dem achtfachen Wimbledon-Sieger und Rekordchampion wurde bei der Präsentation der Siegerinnen und Sieger der mit Abstand grösste Beifall zuteil – er sorgte für einen Gänsehaut-Moment.

SRF zeigte Interesse

Gedanken, den Ausnahmeathleten auch für das Schweizer Fernsehen fachsimpeln zu lassen, hat man sich auch im Leutschenbach gemacht. Im Rahmen des Laver Cups äusserte sich das SRF auf Anfrage dieser Zeitung zu diesem Thema. «Jeder TV-Sender der Welt würde sich über Roger Federer als Tennisexperten freuen, für uns als Service-public-Medium der Schweiz gilt das natürlich ganz besonders.» Man wolle mit Federer im Austausch bleiben, hiess es.

Mit dem nächsten öffentlichen Auftritt von Roger Federer ist am 19. November zu rechnen. Sein japanischer Sponsor und Ausrüster «Uniqlo» gab am Mittwoch bekannt, dass der Schweizer im Rahmen des «LifeWear Day» im Ariake Coliseum von Tokio dabei sein werde.

