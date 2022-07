Tennis Kasachin Jelena Rybakina gewinnt erstmals in Wimbledon Jelena Rybakina feiert in Wimbledon den grössten Erfolg ihrer Karriere. Die 23-jährige Kasachin setzt sich im Grand-Slam-Final gegen Ons Jabeur mit 3:6, 6:2, 6:2 durch. Gabriel Vilares 09.07.2022, 17.53 Uhr

Jelena Rybakina ist die erste Kasachin, die in Wimbledon gewinnt. Keystone

Ein lächeln huscht ihr über die Lippen. Sie schnauft nochmals tief durch und winkt freundlich ins Publikum. Angesichts der bescheidenen Reaktion von Jelena Rybakina (WTA 23) ist nicht abzulesen, dass die 23-jährige Kasachin eben den grössten Triumph ihrer Karriere realisiert hat: den Gewinn von Wimbledon. Das älteste und prestigeträchtigste Tennisturnier der Geschichte. Zudem ist sie die erste Grand-Slam-Siegerin aus Kasachstan. Obendrauf erhält sie zwei Millionen britische Pfund (ca. 2,3 Millionen Franken) für den Titel.

«Ich bin sprachlos. Ich war vor und während des Spiels unglaublich nervös. Ich bin ehrlichgesagt ziemlich froh, dass es nun vorbei ist. Ich habe nie in meinem Leben zuvor so was empfunden», so Rybakina nach der Partie im Platzinterview.

Startsatz geht an Jabeur

Dabei sah es für die gebürtige Russin, die 2018 Nation und Verband gewechselt hatte, nach dem ersten Satz noch gar nicht danach aus. Die 1,84 Meter grosse Athletin konnte ihr Powertennis nicht auf den Platz bringen. Die Kontrahentin, Ons Jabeur (WTA 2), entschärfte und las eine von Rybakinas grössten Waffen immer wieder: den Aufschlag. Die Kasachin wirkte aufgewühlt, die Tunesierin startete furios. Beflügelt von der Möglichkeit, erste Grand-Slam-Siegerin ihres Landes zu werden, ja gar noch mehr. Vor dem Match hatte die 27-Jährige gesagt: «Ich spiele ja nicht nur für mich, sondern für mein Land, für die arabische Welt, für den afrikanischen Kontinent.»

Mit dieser Bürde ging Jabeur auf dem Centre Court zu Beginn gut um. Nach nur 32 Minuten verwandelte sie ihren ersten Satzball zum zweiten Break und verdienten 6:3. Rybakina liess sich davon nicht beeindrucken. Gleich bei der ersten Gelegenheit im zweiten Umgang nahm sie ihrer Gegnerin den Aufschlag ab. Die Unmengen an unerzwungenen Fehler aus dem Startsatz (17) konnte sie nun reduzieren und siehe da, auch der Service erreichte wieder die gewohnte Wirkung – 6:2 für die Kasachin.

Ons Jabeur (rechts) wird von Kate Middleton (Herzogin von Cambridge) getröstet. Kirsty Wigglesworth / AP / keystone-sda.ch

Auch der entscheidende Satz verlief ähnlich. Zwar hatte Jabeur beim Stand von 2:3 mit drei Breakbällen nochmals die Chance auf ein Comeback, doch dieses verpasste sie. Die äusserst enttäuschte Jabeur zeigte sich bei ihrer Rede ans Publikum emotional, aber auch als faire Verliererin: «Jelena war heute besser und es kann nur eine Siegerin geben. Ich bin sehr traurig, hoffentlich gehört die Trophäe auch irgendwann mal mir.»