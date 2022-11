Tennis: Schweiz schlägt Tschechien und steht im Final

Tennis Schweizerinnen schlagen Tschechien und stehen im Final des Billie Jean King Cup Belinda Bencic und Viktorija Golubic führen die Schweiz in den Final des Billie Jean King Cup. Beide Tennisspielerinnen gewinnen im Halbfinal ihre Einzel gegen Tschechien. Am Sonntag wartet Australien im Endspiel. Simon Wespi 12.11.2022, 23.06 Uhr

Belinda Bencic ballt nach ihrem Sieg die Faust. Keystone

Die Schweiz steht am Billie Jean King Cup im Final. Die Schweizerinnen, gecoacht von Heinz Günthardt, räumten im Halbfinal in Glasgow die starken Tschechinnen aus dem Weg. Belinda Bencic und Viktorija Golubic gewannen ihre Einzel dabei in überzeugender Manier.