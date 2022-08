Tyson Fury gibt Comeback gegen Chisora

«The Gypsy King» kehrt zurück Wenige Wochen nach seinem Rücktritt: Tyson Fury kündigt Comeback gegen Dereck Chisora an Ende April verabschiedete sich WBC-Schwergewichts-Weltmeister Tyson Fury aus dem Boxring. Nun fordert er seinen Landsmann Dereck Chisora dazu auf, gegen ihn zu kämpfen. Ob es diesmal wirklich sein letzter Kampf wird? Leandro De Mori 10.08.2022, 16.32 Uhr

Tyson Fury will wieder in den Ring. Damian Dovarganes / AP

Es war erst Ende April, als sich Tyson Fury vor ausverkaufter Kulisse im Londoner Wembley-Stadion aus dem Boxring verabschiedete. «Ich habe es meiner Frau versprochen und muss nun zu meinem Wort stehen. Ich glaube, das wars.» Falsch geglaubt.

Am Dienstag forderte «The Gypsy King» via Social Media seinen Landsmann Dereck «War» Chisora heraus. Die Antwort liess nicht lange auf sich warten. «Schick mir den Vertrag», schrieb der 38-Jährige unmissverständlich unter einen Instagram-Post. Wann der Kampf stattfinden soll, ist noch unklar.

Doch wieso möchte der 33-Jährige nun ausgerechnet gegen Chisora kämpfen? «Ich habe mich entschieden zurückzukehren, weil ich der erste Schwergewichts-Champion sein will, der zwei Trilogien hat», erklärte Fury. Seine erste Trilogie gegen den US-Amerikaner Deontay Wilder (2018, 2020 und 2021) gehört wohl zu den spektakulärsten Kampfreihen der Boxgeschichte.

Nun soll Fury zum dritten Kampf gegen Derek Chisora in den Ring steigen und seine zweite Trilogie komplettieren. Es wäre der erste Kampf der beiden Briten nach acht Jahren. Die ersten Duelle (2011 und 2014) gingen zu Gunsten des bis heute unbesiegten «Gypsy King» (32 Siege, 1 Unentschieden) aus.

Britisches Federgewicht trainiert Fury – Kampf im «Theatre of Dreams»?

Die Trainerwahl hat der 120 Kilogramm schwere Kämpfer bereits getroffen. Um gegen Chisora fit zu sein, trainiert ihn der 28-jährige britische Profiboxer Isaac Lowe. «Er begleitet mich schon lange und kennt mich besser als sonst wer auf diesem Planeten», sagte Fury über seinen Coach. «Wir waren immer zusammen unterwegs, nun beenden wir es auch zusammen.»

Auch über den Austragungsort hat sich der «Gypsy King» bereits Gedanken gemacht. «Isaac und ich waren gerade am brainstormen und sind zum Entschluss gekommen, dass der Kampf in Manchester stattfinden sollte. Im Fussballstadion von United.». Es wäre die Rückkehr des selbst ernannten Königs in seine Heimatstadt.

Ist nach der zweiten Trilogie Schluss?

«Ich habe immer gesagt, dass ich am Ende meiner Karriere gegen Chisora kämpfen werde», sagte Tyson Fury in seinem Rückkehr-Video. Doch das es auch wirklich der letzte Kampf des 2,06-Meter-Hünen sein wird, ist schwer vorstellbar. Denn sollte Fury auch den dritten Kampf gegen Dereck Chisora gewinnen, könnte er gegen den Ukrainer Alexander Usyk oder den Briten Anthony Joshua zu einem Vereinigungskampf antreten.

Vereinigungskampf Im Boxsport gibt es vier grosse Boxverbände: Die World Boxing Association (WBA), das World Boxing Council (WBC), die International Boxing Federation (IBF) und die World Boxing Organization (WBO). Als Vereinigungskampf gilt, wenn in einem Kampf um alle vier Weltmeistertitel gekämpft wird.

Am 20. August kämpfen Usyk und Joshua um die drei Schwergewichtstitel der IBA, WBA und WBO. Mitte Juni erklärte Fury, dass er für einen Vereinigungskampf zu haben sei. Dabei würde es nicht nur um die vier Weltmeister-Titel gehen, sondern auch um eine stattliche Summe Geld: 500 Millionen Dollar.