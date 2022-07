Tour de France: Jonas Vingegaard gewinnt, steht vor Gesamt-Sieg

Nachruf Mit Judith Stamm ist eine Schweizer Pionierin und Vorkämpferin für Frauenrechte verstorben

Judith Stamm ist am Mittwochabend 88-jährig gestorben. Sie war die erste Polizeioffizierin und eine der ersten Nationalratspräsidentinnen – einst kandidierte sie gar für den Bundesrat. In konservativen Kreisen eckte sie mit ihrer liberalen Haltung oft an, von Kritikern liess sie sich aber nie unterkriegen.