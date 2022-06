Tour de Suisse: Pinot holt Etappensieg, Higuita neu in Gelb

Tour de Suisse Pinot gewinnt die Bergankunft in Malbun – Küng geht die Puste aus Der Franzose Thibaut Pinot holt seinen insgesamt zweiten Karriere-Etappensieg an der Tour de Suisse. Die besten Karten im Duell um den Gesamtsieg hat vor dem abschliessenden Zeitfahren Geraint Thomas. Stefan Küng muss um das Tour-Podest zittern. Dan Urner 18.06.2022, 16.56 Uhr

Thibaut Pinot bejubelt seinen Etappensieg in Malbun. Keystone

Thibaut Pinot hat die siebte und vorletzte Etappe der Tour de Suisse für sich entschieden. Der Franzose in Diensten des Teams Groupama-FDJ gewann am Samstag die Bergankunft im liechtensteinischen Malbun solo und heimste seinen insgesamt zweiten Karriere-Etappensieg an der Schweizer Landesrundfahrt ein. 2015 hatte er erstmalig einen Teilabschnitt bei der Tour de Suisse gewonnen. Zweiter wurde der Spanier Oscár Rodríguez, Rang drei ging an Alexey Lutsenko aus Kasachstan.