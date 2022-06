Tour de Suisse: Peter Sagan feiert Etappensieg und Rekord

Tour de Suisse Sagan sprintet in Grenchen zum Triumph und ist nun Rekordsieger Peter Sagan versetzt seine Konkurrenz einmal mehr ins Staunen. Der 32-jährige Slowake siegt bei der 3. Etappe der Tour de Suisse. Es ist sein insgesamt 18. Triumph an der Schweizer Rundfahrt. Er ist damit Rekordhalter. 14.06.2022, 18.04 Uhr

Peter Sagan setzt sich im Sprint der 3. Etappe der Tour de Suisse durch. Keystone

32 Kilometer vor dem Ziel war der Vorsprung der Vierer-Fluchtgruppe auf 45 Sekunden zusammengeschrumpft. Stefan Bissegger versuchte sich mit allen Mitteln gegen einen Massensprint zu wehren, machte sich solo auf den Weg in Richtung Heimtriumph. Doch 11 Kilometer vor Schluss fand das Unterfangen des 23-jährigen Thurgauers ein jähes Ende.

So kamen die Sprintspezialisten in die Kränze. Peter Sagan setzte sich bei der 3. Etappe über 176,9 Kilometer von Aesch nach Grenchen vor dem Franzosen Bryan Coquard durch. Einmal mehr war es der 32-jährige Slowake, der seinen 18. Etappensieg an der Tour de Suisse feierte: Rekord. Damit endete eine lange Durststrecke für den dreifachen Weltmeister, der in den vergangenen zwei Jahren mit gesundheitlichen Rückschlägen zu kämpfen hatte. Seit April hatte er keine Rennen bestritten, der letzte Sieg war schon über 260 Tage her. «Es ist schön, zurück zu sein», so der Tagessieger. Bester Schweizer wurde Lukas Rüegg auf dem 14. Rang.

Williams verteidigt Gelbes Trikot

Stephen Williams konnte das Leadertrikot zum zweiten Mal erfolgreich verteidigen. Der Brite führt nun sechs Sekunden vor dem Dänen Andreas Kron. Der Deutsche Maximilian Schachmann, der im Gesamtklassement den zweiten Rang belegte, war in einen Massensturz verwickelt. Stefan Küng liegt nach wie vor auf dem fünften Rang und büsst zehn Sekunden auf den Führenden ein.

Am Mittwoch folgt die flachste Etappe der ganzen Tour mit dem Start neben dem Tissot Velodrome in Grenchen über 191 Kilometer nach Brunnen im Kanton Schwyz. (gav)