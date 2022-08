Remo Freuler wechselt von Atalanta Bergamo zu Nottingham Forest

Transfer Nati-Kicker Remo Freuler unterschreibt bei Traditionsklub Nottingham Forest Remo Freuler verlässt Atalanta Bergamo nach sechs Jahren. Der Schweizer Mittelfeldstar erhält beim Premier-League-Aufsteiger Nottingham einen Dreijahresvertrag. Gabriel Vilares 14.08.2022, 21.02 Uhr

Remo Freuler kehrt der Serie A und Atalanta Bergamo nach sechs Jahren den Rücken und wechselt zu Premier-League-Aufsteiger Nottingham Forest. Der 30-jährige Mittelfeldspieler unterschreibt einen Kontrakt über drei Jahre. Gemäss Medienberichten soll sich die Ablöse auf 9 Millionen Euro (ca. 8,75 Mio. Franken) und weiteren 3 Millionen an Bonuszahlungen belaufen.

Konkurrenzkampf bei Atalanta

Auf den ersten Blick vermag dieser Transfer etwas zu verblüffen. Nach anfänglichen Startschwierigkeiten bei seinem Wechsel im Januar 2016 vom FC Luzern nach Bergamo avancierte der gebürtige Glarner, der im Zürcher Oberland aufwuchs, im Sommer bereits zu Beginn der neuen Saison zu den Leistungsträgern. Freuler wurde zum unbestrittenen Stammspieler, dirigierte das Mittelfeld der Bergamasken und stieg gar zum Vize-Captain auf. Drei Champions-League-Kampagnen und zwei Finalpartien in der Coppa Italia durfte der Schweizer mit dem Klub aus der Lombardei erleben.

Remo Freuler verlässt Atalanta Bergamo in Richtung England. Imago

Nach 260 Pflichtspielen (21 Tore, 23 Assists) wagt der 30-Jährige ein neues Abenteuer auf der Insel. Doch weshalb nun dieser überraschende Wechsel? In der vergangenen Spielzeit landete Atalanta in der Meisterschaft auf dem 8. Rang – die internationalen Wettbewerbe gehen deshalb ohne die Lombarden über die Bühne. Zudem hat sich der Verein mit dem Brasilianer Éderson im zentralen Mittelfeld verstärkt. 20 Millionen Euro sollen sie sich die Dienste des 23-Jährigen von Salernitana haben kosten lassen. Klar, dass bei dieser Ablöse kein Platz auf der Bank beabsichtigt ist. Es drohte ein Konkurrenzkampf um den Stammplatz.

Der 46-fache Nati-Spieler will einen Einsatz bei der kommenden WM in Katar auf keinen Fall gefährden. Mit Nottingham Forrest schliesst er sich einem 1865 gegründeten Traditionsklub an. Nach 23 Jahren im Unterhaus ist Forest wieder in der Beletage des englischen Fussballs angelangt. Die Entscheidung fiel in der Relegation gegen Huddersfield Town (1:0) denkbar knapp aus. Die Erfolge des englischen Meisters (1978) und zweifachen Champions-League-Siegers (Europapokal der Landesmeister 1979, 1980) liegen schon eine Weile zurück.

Vierte Schweizer beim Traditionsklub

Die «Tricky Trees» wollen sich nun in der Premier League festbeissen. Nach dem Aufstieg, der rund 200 Millionen Franken einbrachte, hat sich das Team um den Waliser Trainer Steve Cooper ordentlich verstärkt. Freuler ist schon der elfte Neuzugang. Der bekannteste Name unter den Neulingen ist der englische Nationalspieler Jesse Lingard.

Nach dem verlorenen Auftaktspiel gegen Newcastle (0:2) bestreitet Nottingham Forrest am Sonntag gegen West Ham die erste Partie vor heimischer Kulisse. Nach Raimondo Ponte (21 Partien 1980 - 1981), Marco Pascolo (5 Partien 1997 - 1998) und Pajtim Kasami (27 Partien 2016 - 2017) versucht mit Remo Freuler der vierte Schweizer sein Glück in Nottingham. Beim Mittelfeldakteur sollen sich im Gegensatz zu seinen Vorgängern deutlich mehr Einsätze für den neuen Arbeitgeber anhäufen.