Transferschluss: Die wichtigsten Klubwechsel im Transfer-Ticker

20:05 Uhr 31. August

Felix Mambimbi wechselt leihweise zum SC Cambuur

Die Young Boys geben ihren Offensivspieler Felix Mambimbi leihweise bis zum Saisonende (ohne Kaufoption) an den SC Cambuur ab. Dem Klub aus der holländischen Stadt Leeuwarden war in der Saison 2020/21 der Aufstieg in die höchste Spielklasse gelungen. In der vergangenen Spielzeit belegte Cambuur, das derzeit auf dem elften Platz liegt und am Samstag auswärts auf Spitzenreiter Ajax Amsterdam trifft, den neunten Rang. (ldm)