Transferschluss: Die wichtigsten Klubwechsel im Transfer-Ticker

Stuttgart-Stürmer in die Premier League ++ Balotelli soll sich für Sion entschieden haben ++ Wann schliessen die Transferfenster?

Die Transferfenster in den Top-Ligen Europas schliessen demnächst. In den nächsten Stunden dreht das Transfer-Karussell nochmals rund. Wer wechselt wohin? In unserem Ticker behalten Sie die Übersicht.