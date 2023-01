Uefa beschliesst Mini-Reform für Nations League und Turnier-Quali

Uefa beschliesst Änderungen Mini-Reform für Nations League und Turnier-Qualifikation Am Mittwoch entschied die Uefa in Nyon, dass die Nations League ausgeweitet wird. Ausserdem werden die WM- und EM-Qualifikationsturniere modifiziert. 25.01.2023, 18.55 Uhr

Die Uefa beschloss am Mittwoch einige Änderungen. Laurent Gillieron / EPA

Die Europäische Fussball-Union Uefa weitet die Nations League für Männer-Nationalmannschaften aus und modifiziert auch das Format der Qualifikation für Welt- und Europameisterschaften. Nach der EM 2024 in Deutschland wird es in der Nations League für die Sieger und Zweitplatzierten der höchsten Liga ein neues Viertelfinale mit Hin- und Rückspielen geben. Bislang zogen die topplatzierten Teams der vier Gruppen direkt in ein Final Four ein. Zudem gibt es eine Abstiegsrelegation. Das entschied das Exekutivkomitee des Kontinentalverbands am Mittwoch in Nyon.