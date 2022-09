Tennis: Iga Swiatek bezwingt Ons Jabeur und gewinnt die US Open

US Open Iga Swiatek bezwingt Ons Jabeur und gewinnt erstmals die US Open Die polnische Weltranglistenerste sichert sich nach einer starken Leistung ihren insgesamt dritten Grand-Slam-Titel. Ons Jabeur muss indes weiter auf ihren ersten grossen Coup warten. 11.09.2022, 09.42 Uhr

Iga Swiatek mit der Trophäe. Keystone

Iga Swiatek liess sich rücklings auf den Hartplatz fallen und schlug beide Hände vors Gesicht. Als sich die polnische Tennisspielerin emotional wieder gefangen hatte, griff sie auf der Bank zum Handy und beantwortete die ersten Glückwunsch-Nachrichten. Die Weltranglisten-Erste hat bei den US Open in New York nach einer starken Leistung ihren dritten Grand-Slam-Titel gewonnen. Die zweimalige French-Open-Siegerin aus Polen setzte sich im Finale am Samstag gegen die Tunesierin Ons Jabeur verdient mit 6:2, 7:6 (7:5) durch.