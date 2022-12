Langlauf: Nadine Fähndrich gewinnt Heim-Sprint in Davos

Weltcup Davos Erster Schweizer Sieg seit 2007: Nadine Fähndrich erlöst die Langlauf-Schweiz Nadine Fähndrich doppelt in Davos nach ihrem Erfolg vor Wochenfrist nach. Die 27-jährige Luzernerin setzt sich im Sprint durch und feiert ihren vierten Weltcup-Erfolg. 17.12.2022, 15.09 Uhr

Nadine Fähndrich feiert beim Sprint in Davos den Heim-Sieg. Keystone

Nadine Fähndrich entscheidet das Sprint-Rennen in Davos für sich. Die 27-jährige Luzernerin, die vergangene Saison beim Heim-Weltcup den zweiten Rang belegte, konnte am Samstag nochmals einen obendrauf setzen. Die Qualifikationsschnellste wurde ihrer Favoritenrolle gerecht, konnte in der freien Technik alle drei Heats für sich entscheiden.