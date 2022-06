Wimbledon: Bencic scheitert in der ersten Runde

Wimbledon Schluss in Runde eins: Bencic-Aufholjagd bleibt unbelohnt Belinda Bencic scheitert trotz ihrer Energieleistung am Vorabend an der Chinesin Qiang Wang. Erneut muss sie in Wimbledon früh die Segel streichen. Dan Urner 28.06.2022, 15.17 Uhr

Frust bei Belinda Bencic: Wimbledon ist für die Ostschweizerin abermals früher beendet als erhofft. Keystone

Die beeindruckende Aufholjagd, die Belinda Bencic (WTA 16) am Montagabend hingelegt hat, ist tags darauf unbelohnt geblieben. Die St. Gallerin verlor ihr Wimbledon-Erstrundenmatch gegen die in der Weltrangliste deutlich schlechter klassierten Chinesin Qiang Wang (WTA 140) mit 4:6, 7:5, 2:6 – und schied in London zum wiederholten Male frühzeitig aus.

Tatsächlich hegt die OIympiasiegerin von 2021 ein ambivalentes Verhältnis zum prestigeträchtigsten Tennisturnier der Welt. Bencic, die sowohl das Turnier als auch die Rasen-Unterlage nach eigenen Angaben sehr schätzt, ist in Wimbledon bisher nie über den Achtelfinal hinausgekommen. Nun scheiterte sie zum zweiten Mal in Serie bereits in der Startrunde.

Doch für ein Weiterkommen genügte die Leistung Bencics im dritten Satz nicht. Der Schweizerin ging die entscheidende Frische und Überzeugung ab. Wang, der die nächtliche Pause offenbar gut in den Kram passte, spazierte überraschend leichtfüssig durch den einseitigen Abschnitt und bekundete wenig Mühe, den Sieg bei eigenem Aufschlag sicherzustellen. Mit dem zweiten Matchball entschied sie die Partie.

Zur Wahrheit gehörte freilich auch, dass sich Bencic körperlich nicht Vollbesitz ihrer Kräfte befand. Die 25-Jährige war vor gut einer Woche im Final des Vorbereitungsturnier in Berlin unschön weggerutscht und hatte ihrer Gegnerin Ons Jabeur den Sieg überlassen müssen. Eine gravierende Verletzung blieb erfreulicherweise zwar aus: Dass Bencic aber noch mit Schmerzen zu kämpfen hätte, wurde nicht nur die Bandage deutlich, die sie am betroffenen linken Fussgelenk trug. Mehrfach verzog sie bei Schlägen das Gesicht.

Entscheidungssatz dank Energieleistung erzwungen

Die ersten zwei Umgänge waren am Abend zuvor einem dramaturgisch ansprechenden Wechselbad der Gefühle gleichgekommen. Zunächst hatte sich Bencic im Startsatz einen 4:2-Vorsprung mit Break erarbeitet, um in der Folge aber die anschliessenden vier Games abzugeben. Der zweite Abschnitt schien dann ganz in den Händen Wangs zu liegen, führte die souverän aufspielende Chinesin doch schon komfortabel mit 5:1 – und wähnte sich wohl schon auf sicherem Wege in die zweite Runde. Doch die 30-Jährige hatte das schier unermüdliche Kämpferherz der Ostschweizerin offenbar nicht in die Kalkulation miteinbezogen. Die entfesselt auftrumpfende Bencic gewann, ihrer augenfälligen Verletzungsproblematik zum Trotz, die restlichen sechs Games und rettete sich durch einen eindrücklichen Parforceritt in den Entscheidungssatz. Aufgrund der einsetzenden Dunkelheit wurde der dritte Umgang auf Dienstag verschoben.