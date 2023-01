Ragettlis und Gremauds Liebe zum Megaevent X-Games

Wintersport Das Grösste im Freestyle-Sport für Gremaud, Ragettli und alle anderen Stars: Was sind eigentlich die X-Games? Die weltbesten Freestylerinnen und Freestyler treffen sich in den kommenden Tagen in Aspen in den Rocky Mountains zu den X-Games. Was hat es mit dem in der Szene so angesehenen Extremsportevent auf sich? Und was ist von den Schweizerinnen und Schweizern zu erwarten? Die Antworten auf die wichtigsten Fragen. Tobia Gazzotto 27.01.2023, 15.09 Uhr

An den X-Games trifft sich die Crème de la Crème der Freestyle-Szene. Keystone

Die X-Games sind ein Extremsportevent, der im Jahre 1995 vom amerikanischen Fernsehsender «ESPN» lanciert wurde. Für die Freestyler ist es neben Olympia und den Weltmeisterschaften der wichtigste Event im Terminkalender. Wie die Olympischen Spiele gibt es den Extremsportevent in einer Winter- und Sommer-Edition. In den kommenden vier Tagen begeistern die Athletinnen und Athleten mit waghalsigen Sprüngen und Tricks am Buttermilk Mountain in Colorado.

Aufgrund der bald 30-jährigen Tradition der X-Games und weil der Winter-Freestylesport erst seit 2014 olympisch ist, verloren die X-Games bis heute kaum an Bedeutung. Für die Schweizer Olympiasiegerin Mathilde Gremaud sind alle Grossanlässe wichtig, aber sie seien anders einzuordnen. «Die X-Games haben in der Freestyle-Community einen extrem hohen Stellenwert, während wir bei einer WM oder Olympia mehr mediale Aufmerksamkeit bekommen», sagte die 22-Jährige im «Sportpanorama.»

Die X-Games dienen den Athleten und Athletinnen oftmals als Bühne, um neue waghalsige Tricks und Sprünge der Öffentlichkeit zu präsentieren. Der ehemalige Snowboarder und Olympiasieger Iouri Podlatchikov beispielsweise zeigte seinen ikonischen «Yolo-Flip» das erste Mal an den X-Games 2013. Ein Jahr später verhalf ihm der selbst kreierte Sprung zur Goldmedaille an den Olympischen Winterspielen in Sotschi.

Die Ski- und Snowboardfahrer treten in den Disziplinen Big-Air, Slopestyle, Halfpipe und Knuckle Huck an. Während die ersten drei Wettbewerbe auch olympisch etabliert sind, wurde Knuckle Huck erstmals 2019 an den X-Games durchgeführt. Ähnlich wie beim Big-Air versuchen die Athleten hier in einem Sprung einen möglichst beeindruckenden Trick zu zeigen. Der kleine, aber wesentliche Unterschied liegt darin, dass beim Knuckle Huck nicht über eine grosse Schanze gefahren wird. Für die Sprünge reicht ein Buckel, wie es ihn auch auf normalen Pisten gibt.

Knuckle Huck: Ein Spektakel, das es nur an den X-Games zu sehen gibt. X-Games / Youtube

Im US-Skiresort Aspen trifft sich die Crème de la Crème der Freestyle-Szene. Teilnehmen darf nur, wer von den Veranstaltern eingeladen wird. Über 100 der weltbesten Freestylerinnen und Freestyler messen sich im Kampf um die Medaillen. Der Japaner Hirano Ayumu, der Kanadier Mark Mc Morris und die Österreicherin Anna Gasser gehören zu den klingendsten Namen der Snowboard-Szene. Bei den Freeskiern lohnt es sich, ein Auge auf Eileen Gu, Alexander Hall oder Birk Ruud zu werfen.

Die Bekanntheit mancher Athleten geht weit über den Pistenrand hinaus. Freeskierin Eileen Gu, der über 1.6 Millionen Menschen auf «Instagram» folgen, modelt nebenbei auch für Modezeitschriften wie die «Vogue.» Die 19-Jährige chinesisch-amerikanische Doppelbürgerin erlangte durch ihren dreifachen Olympia-Medaillengewinn in Peking 2022 für China (zweimal Gold) weltweite Berühmtheit. Wenn es um Ruhm in den Sozialen Medien geht, ist auch die Schweiz bestens vertreten: Andri Ragettlis Videos werden jeweils millionenfach angeklickt. Sein beliebtestes Video, in welchem der Freeskier spektakulär in die Limmat springt, generierte bis anhin 18.5 Millionen Aufrufe auf der Plattform «Tik Tok.»

Mit drei Athletinnen und vier Athleten ist die Schweiz zahlreich vertreten. Bei den Freeskiern treten Mathilde Gremaud, Sarah Höfflin, Fabian Bösch und Andri Ragettli an. Jan Scherrer und Moritz Boll sind mit dem Snowboard am Start. Zudem rückt die Aargauer Snowboarderin Berenice Wicki als Ersatzfahrerin nach und gibt ihr X-Games-Debüt.

Trotz namhafter Konkurrenz werden die Schweizer kaum zu Nebendarstellern verkommen. Auf die sieben antretenden Schweizerinnen und Schweizer verteilen sich insgesamt 22 gesammelte X-Games-Medaillen. Darunter die Siege von Fabian Bösch und Sarah Höfflin. Andri Ragettli und Mathilde Gremaud können sich gar als dreifache X-Games-Gewinner bezeichnen. Dass sich die Medaillensammlung in den nächsten Tagen noch vergrössert, ist also bei weitem nicht ausgeschlossen. Ragettli stellte seine Form letzte Woche am Heim-Weltcup in Laax eindrücklich unter Beweis, als er sich den Sieg im Slopestyle sicherte.

Andri Ragettli triumphierte am Heim-Weltcup in Laax. Manuel Lopez / KEYSTONE

Das viertägige Spektakel lässt sich kostenlos im Livestream auf den Plattformen Youtube und Twitch verfolgen.

Die Wettkämpfe der Schweizer: Samstag, 1:30 Uhr: Frauen, Ski, Big-Air (Gremaud, Höfflin) Samstag, 6:30 Uhr: Männer, Snowboard, Halfpipe (Scherrer) Samstag, 18:30 Uhr: Männer, Ski, Slopestyle (Ragettli, Bösch) Samstag, 21:30 Uhr: Frauen, Snowboard, Halfpipe (Wicki) Sonntag, 19:00 Uhr: Frauen, Ski, Slopestyle (Gremaud, Höfflin) Montag, 00:30 Uhr: Männer, Snowboard, Knuckle Huck (Boll)