WM-Achtelfinal Alle Spanier versagen im Penaltyschiessen – wenn die Schweiz weiter kommt, wartet im Viertelfinal Marokko Die Nordafrikaner halten gegen Spanien dicht – und bleiben im Penaltyschiessen dann ganz cool. Als erst viertes afrikanisches Team steht Marokko in einem WM-Viertelfinal. Tobia Gazzotto 06.12.2022, 19.11 Uhr

Marokko schreibt mit dem Viertelfinaleinzug Geschichte. Tolga Bozoglu/EPA

Marokko besiegt Spanien im Elfmeterschiessen und sorgt für eine weitere Sensation an der WM in Katar. Nachdem alle Spanier aus elf Metern scheiterten, versenkte Achraf Hakimi eiskalt mit einem Lupfer und beendete die spanischen Titelhoffnungen abrupt.

Nach dem überraschenden Gruppensieg vor Kroatien und Belgien bekamen es die Marokkaner trotz des ersten Ranges in der Gruppe mit einem Mitfavoriten auf den Titel zu tun. Doch der fand wie zuvor schon Belgien und Kroatien keinen Weg am marokkanischen Bollwerk vorbei.

Die Defensivstärke, welche das marokkanische Spiel auszeichnet, ist auf einen Trainerwechsel kurz vor der WM zurückzuführen. Seit Walid Regragui Ende August die Nationalmannschaft Marokkos übernahm, liessen die «Löwen vom Atlas» nur ein Tor zu – und das erzielten sie erst noch selbst, ein Eigentor beim WM-Spiel gegen Kanada.

Auch gegen Spanien hielten die Nordafrikaner hinten dicht. Die defensive Stabilität hat auch mit der Wiedereingliederung von Aussenverteidiger Noussair Mazraoui zu tun. Der Bayern-Spieler hatte sich wie Hakim Ziyech von Chelsea mit Vahid Halilhodzic, dem marokkanischen Trainer in der WM-Qualifikation, zerstritten. Beide beschlossen, unter ihm nicht mehr für das Nationalteam aufzulaufen. Regragui holte die beiden für die WM in Katar wieder zurück. Nun zahlen sie es mit guten Leistungen zurück.

Kein Vorbeikommen am marokkanischen Bollwerk

Die durch den Gruppensieg beflügelten Nordafrikaner starteten voller Selbstvertrauen in ihre erste K.-o.-Phasen-Partie seit 1986. Wie auch in den Spielen der Gruppenphase standen die «Löwen vom Atlas» hinten sehr kompakt und sorgten mit schnellen Gegenstössen immer wieder für Gefahr vor dem spanischen Tor. Trotz deutlich mehr Ballbesitz dauerte es rund eine halbe Stunde, bis die Spanier ihre ersten Akzente in der Offensive setzten. Ähnlich wie gegen Japan produzierte die Tiki-Taka-Maschinerie von Spanien zwar viel Ballbesitz und noch mehr Pässe, aber kaum einmal wirkliche Torgefahr.

Auch die Einwechslung von Alvaro Morata, einem klassischen Stürmer, änderte daran nicht viel. Durch den kräftezehrenden Spielstil der Marokkaner wurden in der zweiten Halbzeit die Konter des Underdogs zur Rarität, sodass die Partie hauptsächlich im Mittelfeld vor sich hin plätscherte. Die Verlängerung war die logische Folge. Die Spanier blieben auch da die spielbestimmende Mannschaft, und kurz vor dem Schlusspfiff traf Pablo Sarabia aus spitzem Winkel nur den Pfosten. Näher waren die Spanier einem Tor nie gekommen; insgesamt waren es eher die aufopferungsvoll kämpfenden Marokkaner, die für Torgefahr sorgten.

Am Ende musste das Penaltyschiessen die Entscheidung bringen. Für die Spanier führte auch dort kein Weg an Marokko-Torhüter-Bono vorbei. Gleich alle antretenden Spanier scheiterten kläglich. Die Nordafrikaner hingegen bewiesen Nervenstärke – allen voran, Achraf Hakimi der den entscheidenden Elfmeter in die Mitte lupfte.

Marokko-Torhüter Bono wurde im Elfmeterschiessen zum entscheidenden Faktor. Friedemann Vogel/EPA

Mit dem Viertelfinal-Einzug schreibt das Team von Trainer Regragui Geschichte: Nach Kamerun 1990, Senegal 2002 und Ghana 2010 ist Marokko erst der vierte afrikanische Viertelfinalteilnehmer an einer Weltmeisterschaft. Dort treffen die Atlas Löwen auf die Schweiz oder Portugal.