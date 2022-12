WM-Ticker: Alle Infos zur Fussball WM 2022 in Katar

16:52 Uhr 1. Dezember

Belgien braucht dringend ein Tor

Kroatien – Belgien 0:0*

Keine Tore zur Halbzeit gab es im Duell zwischen Kroatien und Belgien. In den Anfangsminuten wurden die «Roten Teufel» regelrecht überrannt. Nur sieben Sekunden waren gespielt, als Ivan Perisic ein erstes Mal ein Geschoss in Richtung Thibaut Courtois abfeuerte. Nach Anfangsschwierigkeiten fand auch das Team von Roberto Martinez in die Partie und erspielte sich Torchancen. Gehörig Glück hatten die Belgier in der 18. Minute: Wegen eines Abseits, welches nicht mal in der 3D-Animation klar ersichtlich war, revidierte Schiedsrichter Anthony Taylor seine Entscheidung und zog korrekterweise einen Elfmeter für Kroatien zurück. Gelingt den Belgiern in der zweiten Hälfte der Sieg nicht, müssen sie die Heimreise antreten. (tga)

Belgiens Angriff um Stürmer Dries Mertens ist in der zweiten Halbzeit gefordert. Ricardo Mazalan / AP

Kanada – Marokko 1:2*

Marokko führt zur Pause gegen Kanada mit 2:1. Die Nordafrikaner sind damit auf bestem Weg in die K.o.-Phase. Hakim Ziyech (4.) brachte die Marokkaner früh in Front. Nach einem Rückpass wurde der kanadische Schlussmann bedrängt. Statt den Ball wegzuschlagen, bediente dieser Ziyech, der aus rund 30 Metern das Leder in das verwaiste Tor heben konnte. Ein effizientes Marokko erhöhte dank Youssef En-Nesyri (23.), ein Eigentor von Nayef Aguerd (40.) sorgt wieder etwas für Spannung. Auch, weil in der Nachspielzeit das 3:1 wegen einer Abseitsstellung keine Anerkennung fand. (gav)