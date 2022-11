WM-Ticker: Alle Infos rund um die Fussball WM 2022 in Katar

19:22 Uhr 16. November

Ronaldo fehlt bei Portugals WM-Generalprobe

Superstar Cristiano Ronaldo fällt für die WM-Generalprobe der portugiesischen Nationalmannschaft am Donnerstag (19.45 Uhr) gegen Nigeria wegen einer Magenverstimmung aus. Das teilte Trainer Fernando Santos am Mittwoch mit. Zuvor war bekannt geworden, dass der 37-Jährige am Abend nicht am Training des Europameisters von 2016 in Katar teilnehmen kann. Portugal startet am 24. November gegen Ghana in die WM. In der Gruppe H werden Ronaldo und Co. zudem von Südkorea und Uruguay gefordert. (sid)