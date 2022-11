WM-Ticker: Alle Infos rund um die Fussball WM 2022 in Katar

15:45 Uhr 14. November

Titelverteidiger Frankreich in Katar ohne Kimpembe

Weil er sich «nicht genügend erholt» fühlt, wie der französische Verband am Montag verlauten liess, fällt Presnel Kimpembe für die anstehende WM in Katar aus. Der Innenverteidiger von Paris Saint-Germain hatte in der laufenden Saison immer wieder mit Verletzungen zu tun gehabt. Statt Kimpembe tritt Axel Disasi (AS Monaco) die Reise in das Emirat an. Ferner nominierte Nationaltrainer Didier Deschamps am Montag noch Gladbach-Stürmer Marcus Thuram, nachdem er zuvor einen Kaderplatz offen gelassen hatte. (dur)