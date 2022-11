WM-Ticker: Alle Infos rund um die Fussball WM 2022 in Katar

Die Übersicht

Vom 20. November bis 18. Dezember 2022 kämpfen 32 Mannschaften um den Titel des Fussball-Weltmeisters. Gesucht wird der Nachfolger von Weltmeister Frankreich. Die Schweizer Nationalmannschaft bestreitet ihre Gruppenspiele am 24. November um 11.00 Uhr gegen Kamerun, am 28. November um 17.00 Uhr gegen Brasilien und am 2. Dezember um 20.00 Uhr gegen Serbien. Eröffnet wird das WM-Turnier mit der Partie Katar - Ecuador am Sonntag, 20. November um 17.00 Uhr.