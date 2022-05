YB: Spycher gibt Amt als Sportchef ab – Von Bergen übernimmt

Young Boys Überraschung in Bern: Spycher gibt Amt als Sportchef ab – Von Bergen übernimmt Bei den Berner Young Boys wechselt Christoph Spycher in den Verwaltungsrat. Die Funktion als Sportchef übernimmt der langjährige Spieler Steve Von Bergen. Simon Wespi 25.05.2022, 15.03 Uhr

Christoph Spycher (links) und Steve Von Bergen informieren über die personellen Änderungen bei YB. Keystone

Bei den Young Boys kommt es zu personellen Änderungen. Christoph Spycher wird neu die Sportkommission leiten. Er gehört künftig als VR-Delegierter Sport sowohl dem Verwaltungsrat als auch der Geschäftsleitung an. Dies teilen die Berner am Mittwochmittag mit. Der ehemalige YB-Captain Steve von Bergen beerbt Spycher und wird neuer Sportchef. Sowohl er als auch Von Bergen haben einen Dreijahresvertrag bis im Sommer 2025 unterschrieben.

Von Bergen beendete im Sommer 2019 bei YB seine aktive Karriere und war danach im YB-Nachwuchs tätig. Nach der Trennung von Cheftrainer David Wagner sprang er in der 1. Mannschaft als Assistenztrainer interimistisch für die letzten elf Meisterschaftsspiele ein. «Es ist für mich eine grosse Ehre, Herausforderung und Chance zugleich, Sportchef bei YB zu sein. Ich freue mich sehr, in diesem funktionierenden Team die Zukunft mitzugestalten», sagt Von Bergen.

Angebote für Spycher aus dem Ausland

«Es war unser Ziel, Christoph Spycher trotz Interesse aus dem Ausland bei uns halten und gleichzeitig entlasten zu können. Mit dem Wunsch und dem Vorschlag, die Strukturen zu verändern und mit Steve von Bergen eine zusätzliche Kraft ins Führungsboot zu nehmen, können wir unseren Weg nahtlos weiterführen,» lässt sich Hanspeter Kienberger, Präsident des YB-Verwaltungsrats, in einer Mitteilung zitieren. Christoph Spycher sagt:

«Ich bin froh, dass Steve von Bergen die Rolle als Sportchef übernimmt. Er bringt alle Qualitäten mit, um diesen Posten sehr gut auszufüllen.»

Nach vier Meistertiteln in Serie musste man sich in Bern in der abgelaufenen Spielzeit mit dem 3. Platz begnügen. Ein Trainerwechsel sowie viele verletzte Spieler sorgten für viel Unruhe im Verein.