Zuschauerrekord in der Super League, was passiert nächste Saison?

Zuschauerrekord Die Super League boomt, doch im kommenden Jahr droht der Absturz Die Super League verzeichnet einen historischen Zuschauerrekord. Auch im europäischen Vergleich darf sich die Schweiz sehen lassen, aber schon nächste Saison könnte sich das Blatt wenden. 24.02.2023, 14.24 Uhr

Volle Stadien in der Super League: Das Interesse ist so gross wie noch nie zuvor. freshfocus

Die Super League ist populär. In den ersten 21 Runden strömten so viele Zuschauer wie noch nie zuvor in der Geschichte des Schweizer Fussballs in die 10 Stadien der 10 Klubs aus der höchsten Liga. Das teilte die Swiss Football League (SFL) am Freitag mit. Die Zahlen belegen unter anderem auch, dass die Zurückhaltung nach der Pandemie bei den Anhängern abgelegt wurde.

In den 105 Partien verzeichneten die Klubs 1’381’645 Eintritte zu ihren Heimspielen. Das ergibt einen Schnitt von 13’159 Fans pro Spiel. Der bisherige Rekord zum gleichen Zeitpunkt in der Meisterschaft lag in der Spielzeit 2012/2013 bei 12’281 Fans. Und erstmals könnte der Durchschnitt auch nach 36 Runden bei über 13’000 Fans liegen, der bisherige Rekord stammt aus der Saison 2011/2012 mit 12’253 Fans.

Kann der Zuschauerschnitt bis Ende Saison gehalten werden? Grafik Swiss Football Legaue

Höherer Schnitt auch dank Aufsteiger Winterthur

Bei neun der zehn Super-League-Vereine liegt der aktuelle Fanaufmarsch im Vergleich zur gesamten Vorjahressaison im Plus. Am stärksten stieg das Interesse beim aktuellen Leader. Die Young Boys zogen im Wankdorf durchschnittlich 3390 Fans mehr an. In Sachen steigendes Interesse folgen Sion (+1987), St. Gallen 1879 (+1876), Servette (+1806), Grasshopper Club Zürich (+1723) und der FC Luzern (+1406).

Auch ein Grund für die Erfolgsstory ist der Aufstieg des FC Winterthur. Die Zürcher wurden auf der Schützenwiese im Schnitt von 8155 Zuschauern begleitet. Das sind 3089 Zuschauer mehr, als vergangene Saison noch zu Absteiger Lausanne-Sport pilgerten.

Es folgt die Liga-Aufstockung

Im europäischen Vergleich darf sich die Super League mit diesen Zahlen sehen lassen. Neben den fünf grossen Ligen (Deutschland, England, Spanien, Italien und Frankreich) liegen nur noch die Niederlande und Schottland vor der Schweiz.

Der Höhenflug dürfte kommende Saison allerdings ein jähes Ende finden. Dann wird nämlich die höchste Schweizer Klasse auf 12 Klubs aufgestockt. Aktuell liegen der FC Wil und Yverdon auf einem aufstiegsberechtigten Rang in der Challenge League. Beim FC Wil fanden in dieser Saison durchschnittlich 1183 Zuschauer den Weg ins Stadion, bei Yverdon 1026. (gav)