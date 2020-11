Test zu Abstimmung Energiegesetz

Heute hat das ZDA das Ergebnis publiziert.

Am 27. September lehnten die Aargauer Stimmbürgerinnen und Stimmbürger das neue kantonale Energiegesetz an der Urne mit 51 Prozent Nein zu 49 Prozent Ja hauchdünn ab. Der AZ liegt jetzt die Analyse der Nachbefragung der Stimmenden durch das Zentrum für Demokratie Aarau (ZDA) vor. Diese hat es wahrhaft in sich. Demnach war der Entscheid nämlich zunächst von den Einkommensverhältnissen und der Wohnsituation abhängig.