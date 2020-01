76'000 Menschen verunfallen jährlich auf Piste – am häufigsten vor der Mittagspause Auf Schweizer Pisten verunfallen hierzulande jedes Jahr 76'000 Menschen beim Ski- und Snowboardfahren. Am häufigsten kommen Unfälle gegen Mittag vor. Hauptgrund ist das zu hohe Tempo der Schneesportler. 21.01.2020, 14.16 Uhr

Unfälle auf der Piste passieren am häufigsten vor der Mittagspause. Symbolbild: Roger Gruetter

(rwa) In den meisten Fällen handelt es sich um Selbstunfälle. Nur in acht Prozent kommt es zu einer Kollision mit einem anderen Skifahrer, wie die Beratungsstelle für Unfallverhütung (BFU) in einer Mitteilung vom Dienstag schreibt.